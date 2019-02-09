في أستراليا.. الوساطة الإسلامية لحل النزاعات مثيرة للجدل

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - النزاعات الإسلامية التي يتم حلها بدون الذهاب إلى المحاكم أشبه بالهيئة البديلة لحل المشكلات التي تعرف اختصارا ب "إيه دي آر alternative dispute resolution, or ADR".

بيد أن حلول النزاعات الإسلامية تبدو مثيرة للجدل في أستراليا حتى المجتمع الإسلامي نفسه يبدو منقسما بشأن هذا الأمر الذي يرتبط بمخاطر وفوائد محتملة بالإضافة إلى كيفية ملاءمة ذلك مع القانون الأسترالي.

لماذا إذن يرتبط هذا النوع من الوساطة بكل هذا الجدل؟ وما هي المشكلات المرتبطة بتنفيذ ذلك في أستراليا؟

ويعتمد هذا النظام على توسيط طرف ثالث يساعد طرفي النزاع على حلحلة الصراعات بدون اللجوء إلى المحاكم.

كما قد يتضمن الأمر مفاوضات بين طرفي النزاع والفريق القانوني الممثل لهما بدون وجود طرف ثالث.

وتكمن مزايا تلك الطريقة في كونها وسيلة فعالة لحل النزاعات يستطيع خلالها طرفا النزاع توفير أموال التقاضي وتقليص التوتر الناجم عن تلك القضايا أمام المحاكم.

وبشكل تقليدي، تتألف تلك الطريقة من عناصر عديدة تشمل التفاوض والوساطة والتشاور والتحكيم.

وفي كل من التحكيم المحلي والدولي، يبدو القرار النهائي ملزما لكن تلك الوساطة الودية تسفر عن قرارات غير ملزمة.

وفي مجال التحكيم التجاري الدولي، يمكن فقط للمسائل التجارية بين الأطراف الدولية أن تكون خاضعة لمثل هذا النوع من التحكيم بخلاف الأمور العائلية والجنائية والمدنية.