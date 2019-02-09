وزير التعليم: 130 ألف مرشح سجلوا بياناتهم بمسابقة العقود المؤقتة في أول 12 ساعة

ياســـمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعداد المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة على موقع الوزارة في أول 12 ساعة من إتاحة رابط التقديم وصل لأكثر من 130 ألف مرشح.

وأوضح الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن الوزارة حرصت على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة، لحصر العجز والزيادة في المعلمين فى جميع التخصصات بجميع مدارس الجمهورية.

وقال الوزير إن هذا الأمر "لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة"، لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية،...