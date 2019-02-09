القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكر من فجر السبت، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية حوثية في صنعاء. وذكرت مصادر لـ"العين الإخبارية" أن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات استهدفت مستودعات حوثية في منطقة بني الحارث، شمالي العاصمة صنعاء وسمع دوي انفجارات متتالية.

‏‎ وأعلن التحالف أن القصف طال مواقع تخزين الطائرات المسيرة وعربات الإطلاق في صنعاء.

وطالب التحالف المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم، مؤكدا أن الضربات تتوافق مع القانون الدولي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يستهدف مواقع تخزين طائرات حوثية بدون طيار في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.