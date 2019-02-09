شكرا لقرائتكم التحالف يستهدف مواقع تخزين طائرات مسيرة في صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف_دعم_الشرعية في اليمن أنه استهدف مواقع في صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد حفاظا على سلامتهم.

وأكد التحالف أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بالتوافق مع القانون الدولي.

وأشار التحالف إلى أن القصف طال مواقع تخزين الطائرات المسيرة وعربات الإطلاق في #صنعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في #اليمن قد أعلن في بيان جديد له عن آخر التطورات الأمنية والإنسانية.

وقال التحالف إنه تم إصدار 27 تصريحا لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن.

وأفاد بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية مازالت تعطل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما.

وأكد بيان التحالف أيضا على أن ميناء الصليف شمال الحديدة خال من السفن منذ 3 أسابيع.

وقال تحالف دعم الشرعية إنه تم إصدار 29 تصريحا جويا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحا لحماية القوافل.