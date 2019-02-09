شكرا لقرائتكم تعزيزات تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وكالة الأناضول أن الجيش التركي أرسل تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع #سوريا.

ونقلت الأناضول عن مصادر عسكرية تركية أن التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة.

وتوجهت إلى معبر أونجو بينار الحدودي في كيلس مع سوريا.

كما أوضحت أن التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال منذ أيام إنه يجب اتخاذ خطوات بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بأسرع ما يمكن.

وأضاف أردوغان في خطاب أمام أعضاء غرفة التجارة الأميركية والمجلس التركي الأميركي، إن تركيا تملك كل الوسائل اللازمة لإقامة المنطقة الآمنة بنفسها ما دام حلفاؤها سيقدمون لها الدعم اللوجستي.

ودعا الرئيس التركي إلى اتخاذ خطوات من أجل إنشاء شقق سكنية للاجئين في المناطق الآمنة في سوريا. وأشار في هذا السياق إلى أن المناطق التي وفّرت تركيا الأمن فيها بسوريا هي الأكثر استقراراً.