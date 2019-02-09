احتجاجات في السودان على مقتل مدرس أثناء احتجازه

خرج سودانيون إلى شوارع بلدة في شرق البلاد احتجاجا على مقتل مدرس بعد اعتقاله بتهمة المشاركة في التظاهرات المناهضة للحكومة التي تجتاح البلاد.

وأكد محقق الخميس أن المدرس أحد الخير (36 عاما) توفي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء احتجازه بعد أن اعتقله رجال ​الأمن​ الأسبوع الماضي في بلدة خشم القربة شرق البلاد.

واعتقل الخير، وهو عضو في ​حزب المؤتمر الشعبي​، للاشتباه بأنه ينظم ​احتجاجات​ ضد ​الحكومة​.

وقال رئيس لجنة التحقيقات في مكتب النائب العام عامر ​محمد ابراهيم​ للصحافيين "وفقا لتقرير التشريح الذي تسلمته ​النيابة العامة​ فإن المرحوم احمد الخير توفى نتيجة ل​اصابات​ في ظهره وساقيه واجزاء أخرى من جسمه".

وتابع "خاطب مكتب النائب العام مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا لإحضار أفراد جهاز الأمن الذين كانوا يتولون التحقيق مع المرحوم في خشم القربة وقاموا بترحيله الى كسلا".