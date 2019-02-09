البرلمان اليوناني يصدّق على عضوية مقدونيا في الناتو

صدّق برلمان اليونان على بروتوكول يسمح لجمهورية ​مقدونيا​ الشمالية، بالانضمام إلى ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​"، عقب الاتفاق بين البلدين على تغيير اسم البلد الأخير.

وفي حزيران الماضي، وقعت سكوبيه و​أثينا​ اتفاقا لتغيير اسم مقدونيا إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، ما وضع حدا لنزاع استمر عقودا، وأثار ​احتجاجات​ على جانبي الحدود.