شهيدان و20 جريحاً برصاص الاحتلال شرق غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

استشهد فلسطينيان وأصيب 20 آخرون بالرصاص الحي، أحدهم بحالة خطرة، والعشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق أمس، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة في الجمعة السادسة والأربعين.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الطفل حسن إياد شلبي (14 عاماً) برصاص الاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع، والشاب حمزة محمد رشدي شتيوي (18 عاماً)، بعد إصابته برصاصة في الرقبة، شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشبّان شرق منطقة ملكَة شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج وسطه، وخان يونس جنوبه، ما أدى لاستشهاد الطفل شلبي بجراء إصابته بعيار حي في الصدر، والشاب شتيوي بعد إصابته برصاصة في الرقبة، شرق مدينة غزة، وإصابة 18 مواطناً بالرصاص الحي، والعشرات بالرصاص «المطاطي» والاختناق.

ووفق مصادر أمنية فلسطينية استخدم الجيش الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وحاول عشرات المتظاهرين غالبيتهم من فتية وأطفال الاقتراب من السياج الحدودي عدة مرات، لكن الجنود كانوا يطلقون الغاز أو الرصاص تجاههم لإبعادهم وفق شهود العيان.

وكما في كل يوم جمعة شارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات «مسيرات العودة وكسر الحصار» التي تنظمها الهيئة الوطنية العليا، التي تضم الفصائل الفلسطينية ومنظمات مدنية وشعبية، منذ 30 مارس العام الماضي.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى المشاركة الواسعة في الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان «غزة عصية على الانفصال والانكسار».

ودعت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في منطقة ملكة شرق غزة الشعب الفلسطيني في الضفة والداخل المحتل وفي الشتات إلى الالتحام والتضامن مع جماهير غزة، لتوجيه رسالة أن شعبنا موحد ولن تستطيع أي مؤامرة في تقسيمه.

وقالت الهيئة: «لا مساومة على دماء شهدائنا وأسرانا وأن شعبنا ثائر ومناضل ولا يمكن النيل من عزيمته حتى الحرية» مضيفة: «دماء أسرانا لن تذهب هدراً وسنواصل دربنا على خطاهم».

وحذرت الهيئة من أن كل الاحتمالات مفتوحة للتعامل مع الاحتلال في ظل استمرار انتهاكه بحق الأسرى، ونددت الهيئة بإجراءات «السلطة الفلسطينية ضد الموظفين والأسرى»، وقالت «إنها جريمة تجاوزت كل الخطوط الحمراء داعية السلطة للتراجع عن كل إجراءاتها ضد الأسرى والموظفين»، ودعت الهيئة لجنة التحقيق المعنية بمسيرات العودة لمواصلة عملها لفضح جرائم الاحتلال.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار أمس صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين ببحر رفح جنوب قطاع غزة، وقال شهود عيان إن زوارق الاحتلال فتحت نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة رفح ما أجبرهم على العودة للشاطئ، وفي وقت متزامن، أطلقت الأبراج العسكرية الإسرائيلية النار صوب الأراضي الزراعية في منطقة الفخاري بخان يونس جنوب القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية أم صفا، شمال غرب مدينة رام الله، وقال رئيس المجلس القروي مروان صباح إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين، عقب خروجهم من صلاة الجمعة، فيما شهدت شوارع القرية انتشاراً لجنود الاحتلال.

وذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أقاموا حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وشرعوا بإيقاف مركبات المواطنين، وتفتيشها والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزي حوارة وزعترة جنوب مدينة نابلس، والطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية حتى مفرق جيت، لتأمين مسيرة للمستوطنين، وأكدت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين في كلا الاتجاهين، كما منعت المواطنين من سلوك الطريق الواصل من مفرق حوارة والمؤدي الى قلقيلية حتى مفرق جيت، وذكرت المصادر أن الطريق البديل عبر الحاجز المقام على مدخل قرية عورتا جنوب نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مساء امس، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية حداد السياحية في مدينة جنين، وعند مفرق قرية دير أبو ضعيف شرق المحافظة.

واندلعت المواجهات عقب نصب الاحتلال حواجز عسكرية في المنطقتين المذكورتين، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

كما أصيب فلسطينيون بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز تجاههم أثناء زراعتهم أشجار في أرضهم ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وقال الناشط الإعلامي حمد طقاطقة: إن قوات الاحتلال ومستوطنين اعتدوا على نشطاء ومواطنين يزرعون الأشجار في أرضهم في منطقة جبل أبو سودة غرب البلدة، مشيراً إلى أن الجنود أطلقوا قنابل الغاز تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق، وأكد أن المستوطنين يقتلعون أشجار المواطنين في تلك المنطقة باستمرار على الرغم من امتلاك صاحب الأرض بقرار من «الإدارة المدنية» أن الأرض ملكية خاصة.