التحالف يدمر تعزيزات ومواقع للحوثيين في "كُشَر"

عدن (الاتحاد)

شن التحالف العربي أمس، ضربات جوية نوعية على تعزيزات ومواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «كُشَر» شرق محافظة حجة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي نفذت ثلاث غارات على أهداف تابعة للميليشيات في مديرية «كُشَر» ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير معدات وآليات عسكرية تابعة لها. وأوضحت المصادر، أن غارة جوية استهدفت تجمعاً للميليشيات شرق منطقة «العبيسة»، واحدة من معاقل قبائل حجور ويحاصرها الحوثيون منذ أسبوعين، مشيرة إلى أن الغارة أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. واستهدفت الغارة الثانية تعزيرات للحوثيين كانت في طريقها إلى «كُشَر» قادمة من مديرية «القفلة» المجاورة والتابعة لمحافظة عمران، ما أسفر عن تدمير مركبة عسكرية كانت محملة بالسلاح والذخائر، فيما دمرت الغارة الثالثة موقعاً عسكرياً للميليشيات في مديرية «كُشَر» كان الحوثيون يستخدمونه لإطلاق قذائف مدفعية على مواقع المقاومة القبلية المحلية.

وفي سياق آخر، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة تعز، مقتل قيادي ميداني بارز في تنظيم «داعش» أثناء حملة أمنية نفذتها قوات الجيش بمدينة «التربة» جنوب غرب المحافظة. وقال مصدر أمني لـ»الاتحاد» إن الإرهابي عامر العربي قتل أثناء حملة عسكرية نفذتها قوات «اللواء 35 مدرع» مساء أمس الأول، موضحاً أن القوات تعقبت ورصدت تحركات القيادي الإرهابي في إحدى المناطق النائية في مديرية «التربة».

وأشار المصدر، إلى أن العربي رفض تسليم نفسه لقوات الحملة وشرع بمقاومتها ما أدى إلى مصرعه خلال الاشتباكات وتم نقل جثته إلى ثلاجة أحد المستشفيات تحت حراسة أمنية مشددة.

ويعد عامر العربي الذراع الأيمن للقيادي الإرهابي بلال الوافي المعروف بأنه أمير تنظيم «داعش» في تعز والمطلوب على قائمة الإرهاب الأميركية، إلى جانب كونه أبرز العناصر المطلوبة بعد القيادي أنس عادل الذي قُتل في عملية مماثلة الشهر الماضي في حملة عسكرية استهدفت معقل «داعش» في مديرية «جبل حبشي».