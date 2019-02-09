تأجيل اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين

الحوثي - أرشيفية ذكرت مصادر يمنية أن ممثلين عن الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي قرروا تأجيل محادثات إتفاق تبادل الأسرى إلى الأسبوع المقبل. الأسبوع المقبل. وكانت لجنة اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بإشراف أممي عقدت اجتماعات في العاصمة الأردنية عمان وضمت وفدي الحوثيين والحكومة الشرعية لبحث الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لتطبيق إتفاق تبادل الأسرى.

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