تظاهر آلاف من أنصار المعارضة الإيرانية في باريس، الجمعة، مطالبين بتغيير النظام الديني الممتد منذ 40 عاما بعد الثورة التي أطاحت بالملكية.
وانضم إلى جماعة مجاهدي خلق في تجمع اليوم مجموعة منالمتحدثين قبيل المسيرة، من سياسيين فرنسيين سابقين وحاليين إلى رئيس وزراء جزائري سابق ومعارض سوري.
ولوحت الحشود بملصقات لصورة زعيمة الجماعة مريم رجوي ومؤسسها
وكان الأمن مشددا خلال التظاهرة والمسيرة، حيث استهدف من قبل التجمع السنوي للجماعة في العام الماضي في مؤامرة لتفجيره تورط فيها النظام الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات إيرانية حاشدة في باريس تدعو لتغيير النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.