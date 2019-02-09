لندن: موت نمرة سومطرية مهددة بالانقراض من شريكها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت حديقة حيوان لندن إن إحدى نمراتها السومطريات ماتت وتم قتلها على يد شريك محتمل أثناء الجمع بين الحيوانين.

وأفادت حديقة الحيوان أن ميلاتي ذات الـ10 أعوام لقيت حتفها، اليوم الجمعة، خلال أول لقاء لها مع أسيم ذي الـ7 أعوام.

وعلى أمل أن بعتادا على بعضهما، أبقي على النمرين في حظيرتين متجاورتين لمدة 10 أيام، ولكن تفاعلهما الأول "تصاعد بسرعة إلى تفاعل أكثر عدوانية".

وصرّحت حديقة الحيوان أن الحراس تدخلوا بأصوات عالية ومشاعل وأجهزة إنذار ولكن كان ذلك متأخرا عن إنقاذ ميلاتي.

كما وأضافت أن الموظفين "دمرهم فقدان ميلاتي، ونحن مفعمون بالحزن بسبب هذا التحول في الأحداث".

وكان علماء الحيوان يأملون في أن يتكاثر النمران، كجزء من برنامج للحفاظ على النمور، على مستوى أوروبا بالنسبة لنوعين سومطريين مهددين بالانقراض.