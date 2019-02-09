جينات ترمب "جيدة جدا" بعد خضوعه لفحوصات طبية

اسماء السيد - واشنطن: توجه الرئيس الاميركي دونالد ترمب بعد ظهر الجمعة الى مستشفى وولتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن للخضوع لفحوصات أكدت أن لديه "جينات جيدة جدا"، حسب طبيب البيت الابيض.

وترمب (72 عاما) لا يتناول كحولا ولا يدخن بل يشرب الكثير من الكوكا كولا لايت ويتناول وجبات سريعة بكثرة.

وقد وصف روني جاكسون طبيب البيت الأبيض ترمب بأنه رجل "في صحة ممتازة" لا يواجه أي اضطرابات معرفية، وذلك في اول فحص طبي بعد عام من توليه مهامه.

وخلال مؤتمر صحافي أكد الجمعة أن لترمب "جينات جيدة جدا".

وأضاف "أنه قادر على تولي مهامه. أعتقد أنه سيبقى كذلك حتى نهاية ولايته وحتى ولاية جديدة في حال أعيد انتخابه". ويكون ابتعد بذلك عن الموقف المتحفظ والحذر الذي يعتمده عادة الأطباء العسكريين.

والنقطة السلبية الوحيدة في التقرير الطبي هي أن على الرئيس الأميركي ال45 أن ينتبه لوزنه (108 كلغ وطوله 1,90 سنتم) وأن يمارس تمارين رياضية.

وقال هوغان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض ل"سي أن أن" إن "الرئيس أقر بأنه لا يتبع هذا البرنامج بدقة".

والرئيس الأميركي غير ملزم الخضوع لفحوص طبية ولا نشر نتائجها. لكن هذا الأمر أصبح تقليدا.

وكانت السلطة التنفيذية أكدت أن ترمب، أكبر الرؤساء الأميركيين سنا، سيحذو حذو أسلافه.

وكان الجدل حادا خلال ولاية رونالد ريغن الثانية ابان الثمانينات حين تساءل مراقبون عن تدهور قدراته الفكرية. وبعد سنوات على رحيله عن البيت الأبيض أعلن ريغن أنه مصاب بمرض الزهايمر.