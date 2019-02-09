الأمم المتحدة: مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن بحالة انعقاد مفتوح

أفادت ​الأمم المتحدة​ بان "مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن في حالة انعقاد مفتوح لوضع اللمسات النهائية على القوائم"، مشيرةً إلى ان "وفدي ​الحكومة اليمنية​ و​الحوثيين​ عبرا عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين على مراحل".

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