قضاء كندا يصدر حكمه بحق منفذ الهجوم على مسجد في كيبيك

أصدر ​القضاء​ الكندي حكما ب​السجن المؤبد​ بحق المواطن البالغ 29 عاما، ألكسندر بيسونيت، الذي نفذ عام 2017 هجوما على مصلين في مسجد بمدينة ​كيبيك​ أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

ورفض القاضي فرانسوا خوو، الذي ترأس جلسة محاكمة بيسونيت، دعوة ​النيابة العامة​ إلى معاقبة المدان عبر إصدار حكم بالمؤبد دون إمكانية الإفراج المبكر المشروط، واتخذ قرارا بالسماح لمنفذ الهجوم على المسجد بتقديم طلب لإخلاء سبيله بعد مرور فترة تتراوح بين 35 و42 عاما من اعتقاله.

واعتبر خوو أن "تصرفات بيسونيت خلال دخوله المسجد وقت انتهاء ​الصلاة​ وإطلاقه النار على الموجودين هناك لم تمثل عملية إرهابية لكنها نجمت عن تحيزه لا سيما الموجه ضد ​المهاجرين​ المسلمين"، مشيراً إلى أن "دورا كبيرا في هذه الجريمة لعبته المشاكل النفسية، بينها الهوس بفكرة ​الانتحار​، التي عانى منها منفذ الهجوم وأثرت على القرار حول الحكم بحقه".