الدفاع الجزائرية: توقيف 25 باحثا عن الذهب بجنوب البلاد

أعلنت ​وزارة الدفاع الجزائرية​ أن "​الجيش الجزائري​ أوقف بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، جنوب الجزائر، 6 مهربين و25 منقبا عن ​الذهب​"، موضحةً ان "​القوات​ الجزائرية ضبطت 4 مركبات رباعية الدفع و14 ألف لتر من ​الوقود​ و10 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب بالإضافة إلى معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية".

ولفتت إلى أن "مفرزة مشتركة للجيش بتلمسان أوقفت بالناحية العسكرية الثانية 4 تجار مخدرات وصادرت 66 كغ من ​المخدرات​ وبندقية صيد و3 سيارات، فيما ضبط حرس السواحل قرابة 33 كغ من المادة المخدرة ذاتها بوهران بالناحية العسكرية الثانية".