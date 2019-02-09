قناة إسرائيلية: السعودية غير مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

كشفت قناة "i24" الإسرائيلية عن وثيقة سرية لوزارة ​الخارجية الإسرائيلية​ كشفت فيها أن ​السعودية​ غير مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل أو الموافقة على "صفقة القرن" التي يعدّها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لحل النزاع في ​الشرق الأوسط​، دون أن يقدّم الجانب الإسرائيلي تنازلات

وأوضحت القناة أن الوثيقة التي اطلعت عليها شخصية دبلوماسية، سرية للغاية، بسبب ​حساسية​ العلاقات الإسرائيلية السعودية لكنها تسربت ووصلت لعدد قليل من السفارات الإسرائيلية حول ​العالم​، ولعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية الإسرائيلية.

ولفتت القناة إلى أن هذه الوثيقة تعتبر "استثنائية" إذ إنها تتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ المستمرة في الآونة الأخيرة حول إمكانية تطوير العلاقات بين إسرائيل وعدد من ​الدول الخليجية​ وتقوية العلاقات معها ومن بينها السعودية، ​الإمارات​ والبحرين.

وكان نتانياهو قد صرح في السابق أن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع دول عربية قد تؤدي إلى تسوية مع الفلسطينيين، لكن الوثيقة السرية كشفت أن احتمال تحقيق ذلك هو "ضئيل جدا"، وفقا للقناة.