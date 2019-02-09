أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على إنقاذ مواطنين حوصروا داخل ​سيارة​ علقت بين الوحول في الشحيمية _ ​بعلبك​، كما حرصوا على مرافقتهم الى حيث تمكنوا من اكمال سيرهم بأمان بعد أن ضلّوا طريقهم في تلك البقعة الجغرافية النائية".

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انقاذ مواطنين حاصرتهم الوحول داخل سيارتهم في الشحيمية. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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