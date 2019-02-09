واشنطن تفرض حظر سفر على مشرّعين فنزويليين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حظر سفر على أعضاء في الجمعية التأسيسية التشريعية التي عقدها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 2017 كبديل للجمعية العامة التي تقودها المعارضة في البلاد.
وقال مسؤول أمريكي بارز إن أعضاء من الجمعية التأسيسية تم استهدافهم عبر هذا الحظر من السفر للولايات المتحدة، دون توضيح عدد المشرعين الفنزويليين المستهدفين، حسبما نقل موقع (ذي هيل) الأمريكي.
وتعهدت إدارة ترامب بدعم رئيس الجمعية العامة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه الشهر الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد في محاولة للإطاحة بمادورو من السلطة.
واتهم مادورو واشنطن بتنسيق انقلاب في بلاده، فيما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن حكومة مادورو باتت غير مخولة دستوريا لقيادة البلاد.
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