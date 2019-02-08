نيجيريا تختار الرباط لاحتضان استعدادات منتخبها لـ”كان” 2019

يتجه المنتخب النيجيري لكر القدم، أحد أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية والمرشح فوق العادة للتتويج بلقب كأس إفريقيا للأمم القادمة في مصر، يتجه إلى إجراء معسكره الإعدادي لنهائيات “كان” القادم في المغرب، وبالضبط في العاصمة الرباط.

وحسب تقارير صحفية نيجيرية، اليوم الجمعة، فإن الاتحاد النيجيري للعبة، وضع المغرب، كخيار أول من أجل خوض هذا المعسكر الإعدادي، وذلك بناء على اتفاقية التعاون التي وقعها مع الجامعة الملكية المغربي لكرة القدم، والتي تخول له الاستفادة من مراكز وملاعب المغرب في حال ما قرر الإعداد لإحدى التظاهرات القارية.

وسيكون القرار الأخير بيد المدرب الفرنسي – الألماني غيرنو روهر، الذي يفاضل بين خوض معسكر في الرباط أو في إحدى دول جنوب القارة الأوروبية، التي تعرف تواجد جل لاعبي المنتخب النيجيري، كما ينتظر أن يغير الوجهة في حال ما أوقعته قرعة “الكان” مع المغرب في مجموع واحدة.

جدير ذكره، أن منتخب شبان نيجيريا قد خاض مؤخرا هو الآخر، معسكرا إعداديا في الرباط.