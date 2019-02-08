إضراب وطني ومقاطعة للدروس.. طلبة كلية الطب يحتجون على إشراك الكليات الخاصة في المباريات الداخلية للمستشفيات

*زيد فاخي
أعلن طلبة شعبة الصيدلة في الدارالبيضاء عن مشاركتهم في الإضراب، المزمع خوضه، يوم 12 فبراير الجاري، من طرف طلبة كلية الطب، وطب الأسنان.
وجاء في بلاغ مكتب طلبة الصيدلة في الدارالبيضاء، رفض صيدليي المستقبل إشراك طلبة الكليات الخاصة للطب والصيدلة في المباريات الداخلية للمستشفيات العمومية المغربية، نظرا إلى الهوة الشاسعة بين التكوين العام، والخاص.
كما طالب البلاغ بزيادة المناصب في المباراة الداخلية، مع توفير الظروف الملائمة لتكوين صيادلة مختصين على أكمل وجه، وشدد البلاغ على ضرورة الاستمرار في الكفاح من أجل الملف المطلبي لتحسين ظروف التكوين وتعجيل إصدار القانون الداخلي، الذي يؤطر النظام الجديد للدراسات الصيدلية.
وجدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب تستعد لخوض إضراب وطني، ومقاطعة الدروس النظرية، والتطبيقية، والتدريبات الاستشفائية، يوم الثلاثاء 12 فبراير، احتجاجا على الاتفاقيات المبرمة مع كليات الطب الخاصة.
وأشار طلبة الطب، في بيان لهم، إلى أن هذه ”الاتفاقيات تعرف ضبابية، وعشوائية منقطعتي النظير، وتضرب بعرض الحائط مبدأي الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، وتهدد جودة التكوين داخل المستشفيات الجامعية”.
*صحافي متدرب
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