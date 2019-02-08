إمبراطورة المواشي أستراليا... غرق الآلاف منهم في الفياضانات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت السلطات الأسترالية اليوم الجمعة إسقاط العلف جوا لقطعان ماشية محاصرة، في منطقة غمرتها الفيضانات في أقصى شمال البلاد، حيث غرقت مساحات شاسعة من المنطقة بينما تقدر الخسائر من الماشية بمئات الآلاف من الرؤوس.

وهطلت أمطار غزيرة على مدينة تاونسفيل الساحلية في ولاية كوينزلاند هذا الأسبوع، وأغرقت المراعي التي ضربها جفاف شديد لأعوام.

وتظهر صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعية عشرات الماشية محاصرة على أراض مرتفعة تحيط بها المياه أو ميتة أو تحتضر في المياه الموحلة.

وعلّق أحد مربي الماشية اسمه مايكل بولي لـ"رويترز" عبر الهاتف، من بيندوران ستيشن غربي خليج جوليا في المنطقة النائية من كوينزلاند، قائلا "هطلت علينا أمطار في سبعة أيام تعادل ما يسقط في عام ونصف".

كما وأضاف أنه حلق بطائرة هليكوبتر فوق مزارعه الثلاث، وشاهد المياه تغرق الأرض لأميال في جميع الاتجاهات، ويتوقع بولي موت ما يصل إلى 60 في المئة من الماشية التي كان يرعاها خلال فترة الجفاف بسبب الفيضانات.

وصرّح رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الحكومة تتوقع خسائر تصل إلى مئات الآلاف من رؤوس الماشية وتعمل على وضع خطة لتوفير علف للحيوانات المحاصرة.

ويذكر أن أستراليا تعتبر من أكبر الدول في العالم التي تصدر الماشية واللحوم.

وقد تم إجلاء أكثر من 1100 شخص في الأسبوع الحالي، بعد أن فتحت السلطات بوابات سد نهر روس بعدما امتلئت خزاناته وفاضت.