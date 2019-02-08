القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الثلاثاء، 12/ 02/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان تستضيف مؤسسة عبد الحميد شومان عرضًا للفيلم الألماني "مانيفستو". يدمج الفيلم بيانات فنية مختلفة من فترات زمنية متفرقة بسيناريوهات معاصرة، حيث يصوّر 13 شخصية مختلفة تؤديها جميعها الممثلة كيت بلانشيت. الفيلم من إخراج جوليان روزفيلد وهو حائز على خمس جوائز. يمنع اصطحاب الأطفال إلى هذه الفعالية لأن العرض غير مناسب للمشاهدين أقل من 17 عامًا. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر الفيلم الألماني: مانيفستو | عمّان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.