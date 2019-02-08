شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام اجتماعات الحكومة والمليشيا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً، بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، مساء اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضايل، إن الاجتماعات التي اختتمت اليوم، سوف تستمر خلال الأيام المقبلة بشكل غير مباشر بين الطرفين، معبرًا عن أمله أن يتم رفع نسبة عملية التبادل للأسرى والمعتقلين خلال الأيام المقبلة.

وبين في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق اليوم على تبادل ألفي جثة، بواقع ألف جثة من كل طرف، ينفذ على ثلاث مراحل.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث سيتابع تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وخلال هذه الجولة من الاجتماعات، قامت اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى بمراجعة الجولة الأخيرة من الملاحظات حول الإفادات الواردة على قوائم الأسرى التي قدمها الطرفان في وقت سابق الشهر الماضي.