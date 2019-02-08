تنزانيا تقرر الإفراج عن 1900 سجين إثيوبي لديها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة الإثيوبية في دار السلام، الجمعة، في بيان، أن السلطات التنزانية قررت إطلاق سراح نحو 1900 سجين إثيوبي لديها.

وأكد البيان الذي نشرته السفارة على صفحتها على "فيسبوك" أن "القرار اتخذ بعد محادثات حول مصير السجناء أجراها مسؤولون في السفارة الإثيوبية مع كبار المسؤولين في الحكومة التنزانية، بينهم وزير الخارجية أوجوستين ماهيجا".



ولم يوضح البيان ماهية الجرائم التي ارتكبها السجناء، علماً أن تنزانيا تعتقل مئات المهاجرين الإثيوبيين كل عام لدى عبورهم البلاد في طريقهم إلى جنوب أفريقيا.