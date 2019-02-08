اختيار ميركل مواطنة فخرية في مسقط رأسها

اختارت مدينة تمبلين شمالي ألمانيا، المستشارة أنجيلا ميركل ابنة المدينة اليوم الجمعة مواطنة فخرية.

جاء ذلك في حفل استقبال بالمدينة الواقعة في ولاية براندنبورج بمناسبة العام الجديد، وحصلت ميركل 64 عامًا، خلال الحفل على وثيقة بذلك.

وقالت ميركل بهذه المناسبة: “لا شك أن تمبلين ومنطقة أوكرمارك كانا وسيظلا موطني الشخصي”، مشيرة إلى أن المدينة طبعتها بطابعها.

وتكرم المدينة البالغ عدد سكانها 16300 نسمة بهذه الخطوة إنجازات ميركل في وقت شهد أحداثا كبيرة.

وكان 20 من بين 29 هم أعضاء مجلس المدينة أعلنوا تأييدهم لهذه الخطوة في يونيو الماضي.

من جهة أخرى تجمع عشرات أمام مقر الاحتفال احتجاجا على التكريم لأن ميركل لم تقم حسب رؤيتهم بشيء للمدينة.

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