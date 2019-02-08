وزير الخارجية يبحث مع نظيره التنزانى مشروع الممر الملاحى النهرى

اليوم السابع

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، اليوم الجمعة ، أوجستين ماهيجا ، وزير خارجية تنزانيا على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية بأديس أبابا، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ، أعرب عن تقدير الجانب المصري للدفعة القوية التي تحققت فى علاقات البلدين مؤخراً خاصة فى أعقاب زيارة رئيس الجمهورية إلى دار السلام في أغسطس 2017، والتي نتج عنها انعقاد فعاليات الدورة الثالثة للجنة...