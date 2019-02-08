رفول: الوطني الحر سيحاسب كل وزير في عمله ووزارته في حال تم التقصير

لفت مستشار ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ للشؤون السياسية ​بيار رفول​ إلى أنه "في ​الحكومة​ ​الجديدة​ المواصفات ل​مكافحة الفساد​ ولكن هل سيستطيع الوزراء المساعدة في ذلك؟ هل فيهم المواصفات المطلوبة لتحقيق الكثير من الانجازات؟"، مشيراً إلى ان "هذه الحكومة تشكلت من خلال نتائج ​الانتخابات النيابية​".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر رفول انه "لو تخم اعتماد المعيار الواحد في ​تشكيل الحكومة​ لكانت تشكلت خمنذ الاسبوع الأول و لكن لم يتم احترام المعيار الواحد ولكن كان هناك أيضا مصالح شخصية و تدخلات خارجية منعت تشكيلها بسرعة"، مشيراً إلى أن "هناك قوى سياسية داخل الحكومة غير راضية على الحكومة ولكن على ماذا يستندون للقيام بذلك رغم أن نتائج الانتخابات النيابية قررت هذه الحكومة".

وأكد أن "دين اليوم ليس مسؤوليتنا، مسؤوليتنا اليوم هي توقيف الفساد والدين والنهب"، مشيراً إلى "اننا وضعنا المقومات الاساسية ل​محاربة الفساد​ ولإنعاش ​الاقتصاد​ علينا تأمين جو ملائم عبر وقف الهدر".

وعلق على موضوع توقيع وزراء "​التيار الوطني الحر​" في الحكومة الجديدة على استقالة مسبقة في حال لم يستطيعوا انجاز مهامهم خلال فترة 100 يوم، قائلا: "هناك حصص في الحكومة على معيار النتائج الانتخابية ونحن نريد وزراء كفوئين وفي حال أحد منهم قصر في مهامه، من مسؤولية "التيار الوطني الحر" أن تقيله وهذه ليست مخالفة للدستور بل تعزز منهجية العمل وهذه ليست خطوة اعلامية بل سنقوم بذلك في حال التقصير".