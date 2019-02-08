البستاني: لانطلاقة جديدة تؤمن الازدهار والأمان ليعود لبنان كما كان

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى أنه "في ذكرى ​مار مارون​ الأب الروحي للبنان، ندعو الجميع إلى انطلاقة جديدة تؤمن الازدهار والأمان ليعود لبنان كما كان موطىء حرية ومنارة سلام في هذا الشرق المتعب بالأحزان".

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