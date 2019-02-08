الجيش تسلم هبة مقدمة من من الكتيبة الكورية ومنظمة أميركية

أقيم في مديرية التعاون العسكري – المدني (CIMIC) في ثكنة ​شكري غانم​ - ​الفياضية​، حفل تسلّم هبة مقدمة من ​الكتيبة الكورية​ العاملة ضمن قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ ومنظمة Spirit Of America، وذلك بحضور مسيّر أعمال مديرية التعاون العسكري – المدني العميد الركن إيلي أبي راشد ممثلاً قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​، والملحقَين العسكريين الأميركي والكوري، إلى جانب عدد من الضباط.

وقد ألقى العميد الركن أبي راشد كلمة جاء فيها: "هذه المبادرة تقدّم مساحة للفكر والتطوير والتخطيط الفاعل ضمن المديرية، وتواكب التطور التكنولوجي والعلمي المتسارع في جميع ميادين الحياة. كما تحمل معها رغبة صادقة في التعاون مع ​الجيش اللبناني​، وتعميق الروابط بينه وبين الأصدقاء الكوريين والأميركيين، وتنعكس إيجاباً على النواحي العسكرية والاجتماعية والإنمائية التي يشملها التعاون العسكري المدني. فإلى الكتيبة الكورية ومنظمة Spirit of America كل الشكر والتقدير على هذه اللفتة الطيبة".