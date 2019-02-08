قوى الأمن: تدابير سير عند جسر شارل الحلو يومي 10 و11 شباط

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة وتأهيل (الجوانات) العائدة لجسر ​شارل الحلو​، وذلك بتاريخي 10 و11 شباط 2019، اعتبارًا من الساعة 21:00 ولغاية الساعة 5:00 فجرًا من اليوم التالي".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق الطريق في بعض مراحلها"، لافتةً إلى أنّه "يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".