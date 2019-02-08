مسؤول صيدا بحزب الله عرض مع وفد من الجبهة الديمقراطية للتنسيق لحل ملف المطلوبين الفلسطينيين

التقى مسؤول منطقة صيدا في "​حزب الله​" الشيخ ​زيد ضاهر​، وفدًا من "​الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين​" برئاسة خالد يونس.

وتمّ خلال اللقاء، البحث في الوضع الأمني في المخيمات. وناقشا أيضًا ملف التنسيق مع ​الأجهزة الأمنية​ والجهات السياسية اللبنانية لحلّ المشكلات المتعلّقة بالمطلوبين ومواد البناء في المخيم.

ونوّه الجانبان بـ"الوضع المستقر داخل ​مخيم عين الحلوة​". كما وجّها التحية إلى "أبناء ​الشعب الفلسطيني​ في الداخل الّذي يثبت للعالم كلّه أنّ الحقّ مهما كان رجاله قلّة، سينتصر على أكبر طواغيت الأرض".