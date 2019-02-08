أعلن مكتب المدعي العام الليبي أن "شخصا يدعى عبد القادر عزوز اعتقل للاشتباه بكونه قياديا في تنظيم "القاعدة" فر من مدينة درنة بشرق البلاد"، موضحاً أنه "اعتقل في مدينة ​مصراتة​ بغرب البلاد ثم نقل إلى العاصمة ​طرابلس​".

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الليبية تعتقل شخصا يشتبه بكونه قياديا في "القاعدة" شرق البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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