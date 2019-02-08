مقتل فلسطيني ثان برصاص الجيش الإسرائيلي بمواجهات على حدود قطاع غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في غزة عن مقتل فلسطيني ثانٍ شرق غزة جراء تعرضه لعيار ناري في الرقبة من قبل ​القوات الإسرائيلية​ أثناء مشاركته بمسيرات العودة على حدود القطاع.

وأصيب 10 فلسطينيين على الأقل بجروح نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.

وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى حدود القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة والأربعين من مسيرة العودة والتي أطلق عليها "لا مساومة على كسر الحصار".