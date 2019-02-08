المبعوث الأميركي عاد من كوريا الشمالية بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام

عاد مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى كوريا الشمالية، ستيفن بيغون لبيونغ يانغ، من سيول بعد أن أجرى مباحثات استمرّت ثلاثة أيام مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ يانغ، للتحضير لعقد القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون.
ومن المتوقّع أن تكون زيارته قد تطرّقت إلى عدد كبير من القضايا تحضيرًا للقمة المقبلة في فيتنام يومي 27 و28 شباط الحالي.
كما يُتوقّع أن يشارك المبعوث تفاصيل لقاءاته في بيونغ يانغ مع نظيره الكوري الجنوبي ليي دو-هون ووزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ-وها غدًا السبت.
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