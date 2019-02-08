المبعوث الأميركي عاد من كوريا الشمالية بعد مباحثات استمرت ثلاثة أيام

عاد مبعوث ​الولايات المتحدة الأميركية​ الخاص إلى ​كوريا الشمالية​، ستيفن بيغون ل​بيونغ يانغ​، من سيول بعد أن أجرى مباحثات استمرّت ثلاثة أيام مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ يانغ، للتحضير لعقد القمة الثانية بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم ​كيم جونغ أون​.

ومن المتوقّع أن تكون زيارته قد تطرّقت إلى عدد كبير من القضايا تحضيرًا للقمة المقبلة في ​فيتنام​ يومي 27 و28 شباط الحالي.

كما يُتوقّع أن يشارك المبعوث تفاصيل لقاءاته في بيونغ يانغ مع نظيره الكوري الجنوبي ليي دو-هون ووزير الخارجية الكوري الجنوبي كانغ كيونغ-وها غدًا السبت.