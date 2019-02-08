الجيش الأفغاني يؤكد تصفية رئيس استخبارات "طالبان"

أعلنت مصادر في قوات ​الحكومة الأفغانية​ عبر قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن "​القضاء​ على رئيس استخبارات حركة "طالبان" المدعو ملا أحمد بغارة جوية على ولاية ​هلمند​ جنوب غربي البلاد"، موضحةً أن "الملا أحمد وعنصرين آخرين في الحركة تمت تصفيتهم بغارة لسلاح الجو الأفغاني استهدفت الأربعاء الماضي موكبهم في منطقة نوزاد".

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