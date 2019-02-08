بوتين يصدر مرسوما بإقالة 9 جنرالات بالجيش الروسي من مناصبهم

أصدر الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مرسوما يقضي بإقالة 9 جنرالات في أجهزة إنفاذ القانون من مناصبهم.

وبحسب الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، تم إقامة كل من رئيس المركز الإقليمي ل​وزارة الطوارئ الروسية​ في ​سيبيريا​، ​اللواء​ سيرغي ديدينكو، ولواء ​العدل​، إيرينا زايبرت، والمساعد الأول لرئيس مكتب التحقيقات الروسي، اللواء ألكسندر كوزنيتسوف.

وضمت قائمة الجنرالات التسعة، أيضا، كلاً من نائب رئيس فرع إدارة ​وزارة الداخلية​ بإقليم كراسنويارسك، اللواء فلاديمير نيكيتييف، ومدير فرع الهيئة ​الفدرالية​ لإنفاذ العقوبات في مقاطعة كيروف، فلاديمير نيكيتييف، وغيرهم.

وبموجب المرسوم الرئاسي، فقد تم إعفاء 3 جنرالات من وزارة الداخلية وجنرال من دائرة السجون و5 جنرالات من لجنة التحقيق الفيدرالية وجنرال من وزارة الطوارئ من مناصبهم. وتحتوي الوثيقة على تعيينات جديدة.