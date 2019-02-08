مقتل طفل وإصابة 8 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، في بيان، عن مقتل الطفل الفلسطيني حسن إياد شلبي البالغ من العمر 14 عاماً وإصابة 8 أشخاص آخرين برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ خلال مسيرات العودة شرق ​قطاع غزة​. كما أفادت قناة "الميادين" عن إصابة شاب بالرصاص شرق مخيم ​البريج​ بالقطاع. وتوافد آلاف الفلسطينيين إلى حدود القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة والأربعين من مسيرة العودة والتي أطلق عليها "لا مساومة على كسر الحصار".

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