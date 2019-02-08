إغلاق جزء من مبنى بيننهوف البرلماني الهولندي بسبب حقيبة مشبوهة

أعلنت الشرطة الهولندية أنها "قامت بإغلاق جزء من مجمع "بيننهوف" البرلماني، كما اعتقلت شخصا كان يتصرف بشكل مريب وقام بترك حقيبة على الأرض".
وأوضحت الشرطة أنه "تم استدعاء خبير متفجرات من أجل فحص الحقيبة".
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