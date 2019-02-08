وزير الخارجية: مصر تولي أهمية كبيرة للعمل الأفريقي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - أديس أبابا (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تولي أهمية كبيرة للعمل الأفريقي المشترك، وذلك على ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير شكري، اليوم الجمعة، مع لينديوي سيسيولو وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، حيث تناول اللقاء، التعاون الثنائي بين البلدين، وعددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشار شكري إلى أن مصر ستعمل، خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي مع أشقائها الأفارقة، على التعاون في عدد من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى قضايا السلم والأمن لتحقيق مصالح الدول الأفريقية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أشار - خلال اللقاء - إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا في كافة المجالات، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، لتوثيق التعاون بين البلدين من أجل مصلحة البلدين والقارة على ضوء المكانة التي يتمتع بها البلدان.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح حافظ، أن الوزير شكري لفت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على ضوء الدور القيادي لهما على مستوى القارة، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، بما فيها التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وأبرزها تدشين طريق (القاهرة / كيب تاون).