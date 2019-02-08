استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعهم مسيرات العودة الشعبية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة إن "الفتى حسن إياد شلبي (14عاماً) استشهد جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس".

لاحقا، أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطيني آخر.

وأضافت المصادر أن عشرات المتظاهرين أصيبوا خلال المواجهات من بينهم ثمانية على الأقل بالرصاص الحي.

وهذه الجمعة رقم 46 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018 والتي استشهد فيها أكثر من 250 فلسطينياً وأصيب 26 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق.

ويطالب الفلسطينيون في القطاع برفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ أكثر من عقد من الزمن.

كانت هذه تفاصيل خبر شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.