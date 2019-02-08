الجيش الأميركي يستعد لسحب كل قواته من سوريا نهاية إبريل

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ، أمس الخميس، أن الجيش الأميركي يستعد لسحب جميع قواته من سوريا بحلول نهاية إبريل.

وقالت الصحيفة إنه ما لم تغير إدارة ترامب مسارها فإن الجيش يعتزم سحب جزء كبير من قواته البالغ قوامها ألفي جندي بحلول منتصف مارس مع انسحاب كامل بحلول نهاية إبريل.

ورفضت وزارة الدفاع الأميركية التعليق على هذه الخطط. وقال القائد البحري شون روبرتسون للصحيفة: "نحن لا نناقش الجدول الزمني للانسحاب الأميركي من سوريا".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد أنه بحلول الأسبوع المقبل سيكون قادراً على الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال ترامب خلال مؤتمر بشأن ذلك التنظيم المتطرف في واشنطن: " أريد أن أنتظر الكلمة الرسمية. لا أريد أن أقول ذلك مبكرا".

وكان ترامب قد أمر الجيش بإنهاء وجوده في سوريا، رغم أنه لا يوجد جدول زمني محدد وسط مخاوف متزايدة حول ما يمكن أن يعنيه غياب الولايات المتحدة.

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