السلطات البريطانية تعتقل طيارًا أمريكيًا في مطار مانشستر

وكالات:

اعتقلت السلطات البريطانية، الخميس، طيارًا أميركيًّا في مطار مانشستر إثر الاشتباه في إفراطه بشرب الكحول قبل دقائق قليلة من عملية الإقلاع.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز"، فإنه كان من المقرر أن تقلع الرحلة "إي إي 735"، صوب مدينة فيلادلفيا الأميركية

على الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت غرينتش.

وأوضحت شرطة مانشستر، أن الطيار البالغ من العمر 62 عاما تم توقيفه إثر الاشتباه في مزاولة مهامه بالطيران على الرغم من تجاوزه للحد المقبول من الكحول.

وتلقت الشرطة بلاغا بشأن طيار شركة "أميركان إيرلاينز" الذي لم يُذكر اسمه، وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق بعد دفع كفالة.

في غضون ذلك، أكدت شركة "أميركان إيرلاينز" اعتقال أحد طياريها في بريطانيا، وأوضحت أن الركاب المتضررين جرى تحويلهم إلى رحلات جوية أخرى.

وأضافت أنها تتعاون مع سلطات إنقاذ القانون بشأن الحادثة التي أثارت مخاوف بشأن سلامة الرحلة الجوية.