الانهيار الثلجي في كشمير الهندية يحاصر عشرة أشخاص

وكالات:

أعلنت الشرطة الهندية أن نحو عشرة أشخاص محاصرين جراء انهيار ثلجي في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير .

وقالت الشرطة، وفقًا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة، "إن فرق الإنقاذ تحاول الوصول لموقع انهيار ثلجي الذي تسبب في محاصرة 10 أشخاص في إقليم

كشمير بعد يومين من تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة".وأوضحت أنه وقع الانهيار في مرفق إطفاء في منطقة بانهال في منطقة كشمير. وكان ستة شرطيين، وسجينان وشخصان آخران لجأوا للمرفق هربًا من عاصفة قوية.من جانبه ، قال مفتش الشرطة في كشمير سوايام براكاش باني "إنهم لم يتمكنوا من إنقاذ أي شخص حتى الآن بسب الطقس السيء والتراكم الكبير للثلوج".ويأتي الانهيار الثلجي في بانهال بعد يومين من تساقط كثيف للثلوج أسفر عن قطع الكهرباء عن كثير من منازل المنطقة وعرقلة حركة المرور على بعض الطرق، وألغيت أكثر من 50 رحلة جوية من وإلى سريناجار.