زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق الفلبين

زلزال فلبينوكالات:
ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية الفلبين، دون ورودأنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية
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