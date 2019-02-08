زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شرق الفلبين

وكالات:

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، المنطقة الواقعة قبالة السواحل الشرقية الفلبين، دون ورود

أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخباريةعن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن مركز الزلزال يقع على عمق 80 كيلومترا، وعلى بعد 111 كيلومترا شرق مدينة "سوريجاو" في جزيرة "مينداناو" الفلبينية.