غدًا بأديس أبابا ..الاجتماع الرباعي بشأن ليبيا

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على هامش أعمال القمة الإفريقية
سيعقد غدًا السبت الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الأفريقية الثانية والثلاثين والمنعقدة حاليًّا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، بحسب وكالة الشرق الأوسط.
وصرحت مصادر بالجامعة العربية بأديس أبابا لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة بأنه سيشارك
ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم؛ دعما للعملية السياسية في ليبيا.
يذكر أن الاجتماع الرباعي الرابع كان قد عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
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