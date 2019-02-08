مقتل 3 مسلحين من طالبان في غارة جوية للقوات الأفغانية

القوات الافغانية تصفى طالبان

وكالات:

لقى قائد استخبارات حركة طالبان واثنان من المسلحين مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر غارة جوية شنتها القوات الجوية الأفغانية في مقاطعة "ناوزاد" بإقليم "هلمند"

الواقع جنوبي أفغانستان.وأفادت قناة "طلوع" الأفغانية نقلا عن مسئولين عسكريين بأن القائد الطالباني "ملا أحمد" مسئولعن التخطيط وشن هجمات في الإقليم، مشيرين إلى أن مقتل ملا أحمد سيضعف تحركات حركة طالبان في إقليم "هلمند".ولم يرد أي تعليق من جانب حركة طالبان على هذه الغارة الجوية.