كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال على حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، مساء الجمعة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوب آلاف المتظاهرين الذين توافدوا للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ46 من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الطفل حسن شلبي (14 عاماً) استشهد بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة".

وأضافت المصادر، أن أكثر من 8 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية لقطاع غزة، بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار صوبهم.

وذكرت المصادر أن من بين المصابين، شاب وصفت جراحه بالخطيرة بعد إصابته بالرأس شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب فتى بجراح خطيرة بعد إطلاق جنود الاحتلال النار صوب المواطنين الفلسطينيين، شرق مخيم الملكة المقام على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وتوافد آلاف الفلسطينيين للحدود الشرقية لقطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 46 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار تحت شعار جمعة "لا مساومة على كسر الحصار"، للمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة.