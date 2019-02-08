كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. رفع أسعار الغازولين لقطاعي التعدين والمصانع بنسبة 500% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت المؤسسة السودانية للنفط الدعم جزئياً عن الغازولين لقطاعي التعدين والصناعة في السودان، وقررت التعامل في شراء الوقود بالدولار، بالنسبة البعثات الدبلوماسية والشركات والمنظمات الأجنبية.

ورفعت المؤسسة النفطية سعر برميل الغازولين "سعة 200 لتر" إلى 4 آلاف جنيه سوداني بدلاً من السعر القديم 750 جنيهاً، بينما حددت سعر اللتر للبعثات الدبلوماسية والشركات والمنظمات الأجنبية بمبلغ 0.24 سنتاً للتر الجازولين بدلاً من 4 جنيهات.

وتعاني السودان من أزمة حادة في الوقود ظلت تطل برأسها من حين إلى آخر، وأثرت سلباً في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد عموماً.

وأشار القرار الخاص بالمؤسسة السودانية، إلى ضرورة العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بتاريخ الخميس وحدد القرار سعر البيع النهائي للمستهلك في قطاع التعدين والصناعة من الجازولين "خام أويل " بمبلغ19.91 جنيهاً للتر بدلاً عن أربعة جنيهات للتر.

وكان وزير النفط السوداني أزهري عبد القادر، أكد أن بلاده ستعاني من عجز في المخزون الاستراتيجي للبنزين والجازولين خلال اليومين المقبلين.

ووفقاً لإفادات للوزير بصحف محلية صادرة في الخرطوم أمس أشار الوزير لحجم العجز اليومي في البنزين والبالغ "800" طن متري بينما الإنتاج اليومي "3200" طن، والاستهلاك "400" طن وحدد إنتاج الجازولين بـ "4500" طن مقابل "8800" طن احتياجات يومية، بعجز قدره بـ 4300 قال إن "تغطيته تتم عبر الاستيراد".

يأتي ذلك فيما يشهد السودان منذ 19 من الشهر الماضي احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية تطورت إلى المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.