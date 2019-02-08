كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: توقيف شخص يشتبه بكونه قيادياً في القاعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر في مكتب المدعي العام الليبي اليوم الجمعة، إن السلطات اعتقلت شخصاً يشتبه بكونه قيادياً في تنظيم القاعدة، كان قد فر من مدينة درنة بشرق البلاد التي كانت معقلاً للمتشددين.

وذكر المصدر أن عبد القادر عزوز اعتقل في مدينة مصراتة بغرب البلاد ثم نقل إلى العاصمة طرابلس. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

ويقول مسؤولون ليبيون إن عزوز كان أحد قادة المتشددين في درنة.

وكانت المدينة معقلاً للمتشددين الإسلاميين لفترة طويلة. كان كثيرون منهم قد هربوا من الاضطهاد في عهد معمر القذافي وللقتال في أفغانستان، ثم عادوا بعد الإطاحة به عام 2011.

وسيطرت قوات شرق ليبيا المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر على كثير من أنحاء درنة في حملة عسكرية مستمرة يقول مسؤولون إنها أوشكت على الانتهاء.

ولم يتضح ما إذا كانت السلطات الليبية تلقت مساعدة من الولايات المتحدة التي اعتقلت عدة مرات متشددين من ليبيا أو قدمت المساعدة للسلطات المحلية.

وجاء اعتقال عزوز بعد زيارة القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا بيتر بودي، ومقره تونس، لمصراتة الأسبوع الماضي.